Hindistan'da inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi linç edildi

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde inek kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle saldırıya uğrayan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde inek kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle saldırıya uğrayan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Yeni Delhi Televizyonunun (NDTV) haberine göre, Rajasthan'ın Chittorgarh kentinin Bebu kasabasında kalabalık bir grup, inek taşınan bir aracın önünü kesti.

Babu Lal Bhil ve Pintu adlı iki kişi zorla araçtan indirilerek inek kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla grup tarafından darbedildi.

Saldırıda Babu hayatını kaybetti, Pintu hastanede tedavi altına alındı.

Hint polisi, inek taşıyan kişileri darbettikten sonra üzerlerinde bulunan evrak ve cep telefonlarını alarak kaçan saldırganlardan bazılarının gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı