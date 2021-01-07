Hindistan'da "inek bilimi" sınavı yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hindistan'da "inek bilimi" sınavı yapılacak

07.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:35
Hindistan'da

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümetinin girişimiyle çok sayıda vatandaşın kutsal saydığı inekler hakkında şubat ayında ülke çapında sınav yapılacak.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümetinin girişimiyle çok sayıda vatandaşın kutsal saydığı inekler hakkında şubat ayında ülke çapında sınav yapılacak.

Aljazeera'nın haberine göre, "inek bilimi" konusunda sanal ortamda çoktan seçmeli 100 sorunun sorulacağı sınava, çocuklar, yetişkinler ve aynı zamanda yabancılar katılabilecek.

Katılımcılar soruları Hintçe, İngilizce ve 12 yerel dilde çözebilecek. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara ödüller ve sertifikalar verilecek.

Modi yönetiminin kurduğu ulusal inek koruma ajansı Rashtriya Kamdhenu Aayog'a (RKA) göre sınavın amacı, insanların inekler hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamak ve insanları bu hayvanlara daha duyarlı hale getirmek.

RKA'nın sınava yönelik yayınladığı çalışma notlarında, farklı inek ırkları hakkında bilgilerin yanı sıra hayvan kesmenin depremlere neden olduğu iddiası yer alıyor.

Modi hükümetinin, Hindistan'da ineklere daha çok siyasal ve mezhepsel kimlik kazandırdığı ifade ediliyor.

Hindistan'ın birçok bölgesinde inek kesilmesi ve yenmesi yasa dışıyken, son dönemde sığır eti tüketen Müslümanlara ve düşük kasttan Hindulara yönelik şiddet eylemleri artması dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Hulusi Akar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Erol Bulut Samet Aybaba Güven Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan'da "inek bilimi" sınavı yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 17:56:34. #1.15#
title