Hindistan'da ilk mRNA Kovid-19 aşı adayı için Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının yapılması onaylandı

Hindistan'da, ülkenin ilk mRNA yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı HGCO19'un Faz-2 ve Faz-3 klinik denemelerinin başlatılmasına onay verildi.

Hindistan'da, ülkenin ilk mRNA yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı HGCO19'un Faz-2 ve Faz-3 klinik denemelerinin başlatılmasına onay verildi.

Xinhua ajansındaki habere göre, aşı Gennova Biopharmaceuticals ve Hindistan'daki biyoteknoloji kuruluşu BIRAC ortaklığında geliştirildi.

Ülkedeki aşı alanında uzman komiteden yapılan açıklamada, Faz-1 verilerinin gözden geçirildiği ve HGCO19'un klinik çalışmalarının deneklerinde güvenli, tolere edilebilir ve bağışıklık sağlayıcı olduğu belirtildi.

Yetkililer, Faz-2 çalışmalarının yaklaşık 10-15 bölgede, Faz 3 çalışmalarının ise 22-27 sahada gerçekleştirileceğini belirtti.

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Gennova bu çalışmalar için DBT-ICMR klinik deney ağını kullanmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca