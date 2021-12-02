Hindistan'da ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandı - Haberler
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Hindistan'da ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandı

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Hindistan'da ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandı

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına ilk kez rastlandığı bildirildi.

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına ilk kez rastlandığı bildirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, güney bölgesindeki Karnataka eyaletinde 2 erkekte omicron varyantına rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu hastaların yurt dışından geldiği belirtilirken, hangi ülkeden geldiklerine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sağlık yetkilisi Lav Agarwal, 2 hastayla temasta olduğu düşünülen herkesin tespit edilerek gerekli testlerden geçirildiğini kaydetti.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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