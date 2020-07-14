Hindistan'da ilaç fabrikasının atık bölümünde büyük yangın: 4 yaralı Hindistan'da ilaç fabrikasının atık bölümünde büyük yangın: 4 yaralıHindistan, (DHA)- Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki bir ilaç fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı.

Hindistan'da ilaç fabrikasının atık bölümünde büyük yangın: 4 yaralı

Hindistan, (DHA)- Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki bir ilaç fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Yangında 4 işçinin yaralandığı belirtilirken, yangın sırasında patlamaların da meydana geldiği duyuruldu.

Yangın, Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam kentinin Anakapalle bölgesinin doğusundaki bir ilaç fabrikasının atık bölümünde dün gece çıktı. Yerel medya, yangında 4 işçinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken çıkış nedenini henüz bilinmediği belirtildi. Yangın sırasında atık bölümündeki bazı kimyasallar nedeniyle patlamaların da meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA