Hindistan'da iktidardaki BJP'ye eyalet seçimlerinde darbe

23.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:42

Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP), hükümet kurabilecek çoğunluğu sağlayamadığı bildirildi.

Hindistan Seçim Komisyonunun ilan ettiği erken seçim sonuçlarına göre, eyalette BJP ve Tüm Carkhand Öğrenci Birliğinin (AJSU) oluşturduğu koalisyon hükümeti, yerel meclisteki 81 sandalyenin 27'sini kazanabilmiş görünüyor.

Üç aşamada yapılan seçimin son aşamasındaki oy sayımı sona yaklaşırken, oyların yüzde 33,2'sini alan BJP'nin mecliste 24 sandalye kazanacağı, iktidar ortağı AJSU'nun ise yüzde 8,4 oyla 3 sandalyenin sahibi olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC/Kongre Partisi) yüzde 13,6 oyla 14 sandalye, yerel müttefiki Carkhand Kurtuluş Cephesinin (JMM) ise 19,5 oyla 29 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

Bu sonuçlara göre, BJP ve AJSU koalisyon hükümetini sürdürebilecek yeterli çoğunluğu elde edemezken, toplamda 43 sandalye elde etmesi öngörülen Kongre Partisi ve JMM'nin koalisyon hükümetini kuracağı düşünülüyor.

81 sandalyeli parlamentoda hükümet kurabilmek için 41 sandalyeye sahip olmak gerekiyor. BJP ve AJSU, 2014'te yapılan seçimlerde 42 sandalye kazanarak, koalisyon hükümeti kurmuştu.

Carkhand seçimleri her ne kadar yerel nitelikli olsa da sonuçlar son günlerde vatandaşlık yasası düzenlemesine karşı geniş çaplı protestolara sahne olan ülkede, Modi ve BJP'nin Hindu milliyetçisi politikalarına yönelik halk desteğinin azaldığının işareti olarak görülüyor.

Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten dini baskılar nedeniyle ülkeye gelen göçmenlere vatandaşlığa geçiş hakkı veren fakat aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protestolarda, göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 600'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

En çok can kaybının yaşandığı Uttar Pradeş'e terörle mücadele ekipleri konuşlandırılırken, internet kesintisi uzatıldı. Ülkede cumadan bu yana 600'den fazla kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltındakilerin sayısı 4 bine ulaştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı 11 Aralık'tan bu yana ülke çapında protestolar düzenleniyor.

Yasayla, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'teki dini baskılardan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilirken, aynı durumdaki Müslüman göçmenler kapsam dışında tutulmuştu.

Öte yandan, ağustos ayında ülkenin doğusundaki Assam eyaletinde Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) uygulaması kapsamında çoğunluğu Müslüman 2 milyona yakın vatandaş, yasa dışı göçmenleri belirlemek için oluşturulan nihai vatandaşlık listesi dışında bırakılmıştı. Liste dışı bırakılan kişilerin vatandaşlıklarını kanıtlayamamaları halinde "yabancı" statüsünde değerlendirileceği belirtilmişti.

Her iki girişim de dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da yaşayan 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan adımlar olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA