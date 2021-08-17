Hindistan'da iktidardaki BJP'nin liderlerinden Dar, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Hindistan'da iktidardaki BJP'nin liderlerinden Dar, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Hindistan'da iktidardaki BJP'nin liderlerinden Dar, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Hindistan'da iktidarda bulunan Hindistan Halk Partisinin (BJP) liderlerinden Javid Ahmad Dar, Cammu Keşmir'de düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Hindistan'da iktidarda bulunan Hindistan Halk Partisinin (BJP) liderlerinden Javid Ahmad Dar, Cammu Keşmir'de düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, BJP'nin liderlerinden Dar'ın, Kulgam bölgesinde evinin önünde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını bildirdi.

Dar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

BJP'nin liderlerinden Jasbir Singh'in evine 13 Ağustos'ta düzenlenen el bombalı saldırıda, Singh'in 3 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirmişti.

BJP üyesi Ghulam Rasool Dar ve eşi de 9 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in Anantnag kentindeki evlerinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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