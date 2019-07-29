Hindistan'da iktidar partisinin milletvekilini tecavüzle suçlayan kadın 'şüpheli trafik kazasında'...

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde, 2017'de bir iktidar partisi milletvekilini tecavüzle suçlayan 19 yaşındaki bir kadın "şüpheli bir trafik kazasında" ağır yaralandı.

Polis yetkililerine göre, adı açıklanmayan kadının içinde bulunduğu araca otoyolda plakası boyanmış bir kamyon çarptı.

Olayda kadının iki yakını hayatını kaybederken, avukatı da ağır yaralandı.

Kadının suçlaması sonrası gözaltına alınan milletvekili Kuldeep Singh Sengar bir yıldan uzun bir süredir hapiste.

BBC'ye konuşan yerel polis yetkilisi Rakeş Singh, kamyon şoförünün ve araç sahibinin gözaltına alındığını ve sorgulanmakta olduğunu açıkladı.

Kadının annesi, NDTV Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Sengar'ın adamları tarafından tehdit edildiklerini" söyledi.

Muhalefet partileri, olayın şüpheli olduğunu belirterek federal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

'Cinayet girişimi olabilir'

Eyaletteki ana muhalefet partisi Samajwadi Partisi'nin lideri Akhileş Yadav, Hindustan Times gazetesine olayın bir "cinayet girişimi olabileceğini" söyledi.

Olay sırasında kadının başka bir dava nedeniyle hapiste olan amcasına ziyarete gitmekte olduğu belirtiliyor.

Polis yetkilileri, kadın ve ailesine daha önce koruma verildiğini ancak olay sırasında polis memurlarının yanında olmadığını söylüyor.

Babası hapishanede öldü

Sengar'ın kendisini kaçırdığını ve sonrasında tecavüz ettiğini söyleyen kadın Nisan'da Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath'ın evinin ölünde kendisini yakmaya çalışmıştı.

Bir gün sonra kadının babasının hapiste öldüğü açıklandı.

Babanın olaydan bir hafta önce hapishanede milletvekili ve destekçilerinin saldırısına uğradığı öne sürülmüştü.

Ailesi, babanın tecavüz suçlamasından sonra asılsız bir saldırı suçlamasıyla hapse atıldığını iddia ediyordu.