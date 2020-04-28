Hindistan'da iktidar partisi milletvekilinden "Müslümanlardan alışveriş yapmayın" önerisi
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Hindistan'da iktidar partisi milletvekilinden "Müslümanlardan alışveriş yapmayın" önerisi

YENİ Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) bir milletvekili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında tüketicilere Müslüman satıcılardan alışveriş yapmamaları önerisinde bulundu.

Hindistan'da iktidar partisi milletvekilinden
28.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:14

YENİ Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) bir milletvekili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında tüketicilere Müslüman satıcılardan alışveriş yapmamaları önerisinde bulundu.

Uttar Pradeş eyaletinde Deoria kenti milletvekili Suresh Tiwari'nin "Bir şey aklınızda olsun. Herkese söylüyorum. Müslümanlardan sebze almaya gerek yok." ifadesini kullandığı video, sosyal medyada paylaşıldı.

Tiwari'nin açıklamaları ülkede tartışma yarattı. Samajwadi Partisi Sözcüsü Anurag Bhadoriya, belirli bir toplulukla ilgili konuştuğu için BJP milletvekili hakkında dava açılması gerektiğini söyledi.

Bhadoriya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kriz döneminde belirli bir topluluğa karşı nefreti yaymakla meşgul. Bu insanlığı ne kadar umursadığını ortaya koyuyor." dedi.

Müslümanlar hedef haline getirildi

Hindistan'da mart ayı başında Tebliğ Cemaati tarafından başkent Yeni Delhi'de düzenlenen etkinliğe katılan kişilerde Kovid-19 tespit edilmesi ve virüsün farklı bölgelere yayılması, Müslümanları nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakmıştı.

Hükümet yanlısı televizyon kanalları, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve gazetecilerin aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar, Müslümanları adeta hedef tahtası haline getirmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi geçen hafta "Kovid-19 vurmadan önce ırk, din, renk, kast, mezhep, dil ya da sınır gözetmiyor. Sonrasındaki yanıtımız ve davranışımız, kardeşlik ve birliğe öncelik vermek olmalıdır. Bu işte beraberiz." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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