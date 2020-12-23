Hindistan'da iktidar partisi milletvekili, rakip partiye katılan eşine boşanma davası açtı

Hindistan'ın Bişnupur kentinde, iktidardaki muhafazakar Hindu Bharatiya Janata Partisi'nden (BJP) bir milletvekili muhalefetteki Trinamool Kongre Partisi'ne geçen eşine boşanma davası açtı.

Saimutra Khan gözyaşları içinde karısı Sujata Khan'ın "falcılara inanarak 10 yıllık ilişkileri ve beş yıllık evliliklerini siyasete kurban ettiğini" öne sürdü.

India Times gazetesinde yer alan habere göre Sujata Khan, Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyerek "Bugün siyaset konuşacağım. Özel hayatımı konuşmak istemiyorum. Bugün bir karar aldım ve Trinamool Kongre Partisi'ne geçtim. Umarım kocam da bir gün bize katılır" dedi.

Saimutra Khan bu açıklamadan birkaç dakika sonra kameraların karşısına geçerek karısını "siyasi saflıkla" suçladı ve Sujata Khan'ın siyasi kariyerini falcıların tavsiyesine göre belirlediğini savundu.

"Ama üzgünüm Sujata…"

"Ona çok şey borçluyum. Borçlu olmaya da devam edeceğim. Yeni Delhi'deki evimde hapisken, Bişnupur'a adım atamazken seçim kampanyama o liderlik etti. Ama yalnız değildi. Onunla birlikte binlerce BJP taraftarı da vardı. Hatta Başbakan Narendra Modi de benim için kampanya yürüttü."

Khan daha sonra boşanma davası açacağını belirterek "Ama üzgünüm Sujata, ait olduğum parti aile üyelerinin siyasete katılmasına karşı çıkıyor. Bu kararın her şeyi bitirdi" dedi ve karısından artık soyadını kullanmamasını istedi.

İkisi de ağladı

Saimutra Khan'ın geçmişte iki kez parti değiştirdiği belirtiliyor.

Sujata Khan gözyaşları içinde, kararının evliliğine darbe vurmasına rağmen yeni partiye katılmaktan heyecan duyduğunu söyledi ve "Her gün BJP için savaştım. Bişnupur'da parti için en ücra yerlere gittim. Kadın olmak ve düşük bir sınıfa mensup olmak kolay değil. Her gün tehditler alıyordum. Ama kocam için mücadeleye devam ettim" dedi.