Hindistan'da, iklim aktivisti Ravi'nin serbest bırakılmasını talep eden öğrenciler de gözaltına alındı

YENİ Hindistan'da, çiftçilerin yeni tarım yasalarını protesto etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir belgeyi sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan aktivist Disha Ravi'nin serbest bırakılmasını talep etmek için gösteri düzenleyen öğrenciler de gözaltına alındı.

YENİ Hindistan'da, çiftçilerin yeni tarım yasalarını protesto etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir belgeyi sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan aktivist Disha Ravi'nin serbest bırakılmasını talep etmek için gösteri düzenleyen öğrenciler de gözaltına alındı.

Hindistan polisince 13 Şubat'ta gözaltına alınan iklim aktivisti Ravi'nin serbest bırakılmasını isteyen öğrenciler gösteri düzenledi.

Ana muhalefetteki Kongre Partisinin öğrenci kanadı olan Hindistan Ulusal Öğrenci Birliğinin (NSUI) dışındaki polis barikatlarını yıkmaya çalışan öğrenciler, "Özgür Disha Ravi" ve "Başbakan Narendra Modi ve İçişleri Bakanı Amit Şah utanın" şeklinde sloganlar attı.

NSUI Başkanı Neeraj Kundan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "protestoların, hükümetin 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' yasasını kötüye kullanmasına ve çiftçilere destek veren aktivistleri tutuklamasına karşı düzenlendiğini" söyledi.

Gösterilere katılan yaklaşık 40 öğrenci gözaltına alındı.

Muhalefet partileri, söz konusu gözaltıları "taciz, sindirme ve demokrasiye saldırı" olarak nitelendirirken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yeğeni Meena Harris de Twitter'dan aktivistleri susturduğu için Hindistan hükümetini eleştirdi.

Aktivist, 13 Şubat'ta gözaltına alınmıştı

İklim aktivisti Ravi, 13 Şubat'ta Bengaluru kentinde gözaltına alınmış ve Yeni Delhi'de mahkemeye çıkarılmıştı.

Polis yetkilileri, Ravi'nin İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in, yeni tarım yasasına karşı çıkan çiftçileri desteklemek amacıyla hazırladığı belgenin "formüle edilmesinde ve yayılmasında" kilit rol oynamaktan gözaltına alındığını belirtmişti.

Ravi'nin 26 Ocak Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nda protestocu çiftçileri şiddete teşvik ettiği öne sürülen belgeyi, sosyal medyada yaydığını aktaran yetkililer, mahkemenin Ravi'nin belgeyle ilgili bir soruşturmaya yardımcı olması için 5 gün polis gözetiminde kalmasına karar verdiğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya