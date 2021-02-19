Hindistan'da iklim aktivisti Ravi 3 gün hapis cezasına çarptırıldı

YENİ Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilere destek olmak amacıyla hazırlanan bir metni sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Disha Ravi 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

YENİ Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilere destek olmak amacıyla hazırlanan bir metni sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Disha Ravi 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hindistan mahkemesinin, 13 Şubat'ta gözaltına alınan 22 yaşındaki iklim aktivisti Ravi'ye 3 gün hapis cezası verdiği bildirildi.

Yetkililer, Ravi'nin sosyal medyada paylaştığı metnin protestolarla ilgili yanlış bilgiler yaydığını ve "Hindistan'ın imajının zedelendiğini" iddia etti.

Aktivist, 13 Şubat'ta gözaltına alınmıştı

İklim aktivisti Ravi, 13 Şubat'ta Bengaluru kentinde gözaltına alınmış ve başkent Yeni Delhi'de mahkemeye çıkarılmıştı.

Polis yetkilileri, Ravi'nin İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in, yeni tarım yasasına karşı çıkan çiftçileri desteklemek amacıyla hazırladığı belgenin "formüle edilmesinde ve yayılmasında" kilit rol oynamaktan gözaltına alındığını belirtmişti.

Ravi'nin 26 Ocak Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nda protestocu çiftçileri şiddete teşvik ettiği öne sürülen belgeyi sosyal medyada yaydığını aktaran yetkililer, mahkemenin Ravi'nin belgeyle ilgili bir soruşturmaya yardımcı olması için 5 gün polis gözetiminde kalmasına karar verdiğini kaydetmişti.

Çok sayıda aktivist, gazeteci ve politikacı sosyal medya hesaplarından Ravi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren paylaşımlarda bulunmuştu.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı. Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer