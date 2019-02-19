Hindistan'da İki Gösteri Uçağı Havada Çarpıştı: 1 Ölü

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde gösteri için prova uçuşu yapan iki uçağın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Hava Kuvvetlerinin akrobasi takımının provası sırasında iki uçak havada çarpıştı.

Polis yetkilileri, uçakların çarpışması sonucu bir pilotun yaşamını yitirdiğini belirterek iki pilotun kendilerini paraşütle fırlattığını ve yaralı kurtulduğunu bildirdi.

Ülkenin güneyindeki Bengaluru kentinde bu ay başında eğitim uçuşu yapan uçağın düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA