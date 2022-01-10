Hindistan'da içinde yolcu bulunan uçağın önündeki uçak çeker araç yandı - Haberler
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Hindistan'da içinde yolcu bulunan uçağın önündeki uçak çeker araç yandı

Hindistan'da içinde yolcu bulunan uçağın önündeki uçak çeker araç yandı
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Hindistan'da Mumbai Havalimanı'nda içinde yolcusu olan uçağın önündeki uçak çeker araçta yangın çıktı.

Hindistan'da Mumbai Havalimanı'nda içinde yolcusu olan uçağın önündeki uçak çeker araçta yangın çıktı.

NDTV'nin haberine göre, Mumbai Havalimanı'nda Air India hava yolu şirketine ait yolcu uçağının önündeki uçak çeker araç yerel saatle 13.00'de yandı.

O sırada uçakta Jamnagar kentine gitmek üzere 85 yolcu bulunuyordu.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Air India yetkilileri, yangında yaralanan ve yolcu uçağında hasar olmadığını açıkladı.

Yetkililer, yangının nedenini belirlemek üzere uçak çeker aracın incelendiğini belirtti.

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