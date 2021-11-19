Son dakika haberleri! Hindistan'da hükümetten geri adım

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1 yıl süren protestoların ardından tartışmalı üç yeni tarım yasasının yürürlükten kaldırılacağını açıkladı.

Hindistan'da tarım sektörüne serbestleşme getirdiği savunulan yeni yasaların yürürlükten kaldırılması için 1 yıldır protesto gerçekleştiren çiftçiler, hükümete gerim adım attırdı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, binlerce çiftçinin geçim kaynaklarını yok ettiği gerekçesiyle tepkilerin odağında olan yeni tarım yasalarının geri çekileceğini açıkladı.

Modi, tarım yasalarının küçük çiftçileri güçlendirmeyi amaçladığını savunarak, "Fakat çiftçilere faydaları açıklamaya yönelik birçok girişime rağmen başarısız olduk. Hükümet üç tarım yasasını yürürlükten kaldırmaya karar verdi" dedi. Modi, yeni yasaları yürürlükten kaldırmaya yönelik sürecin aralık ayında görüşüleceğini kaydetti.

Çiftçi sendikaları kararı "büyük bir zafer olarak" nitelendirirken, uzmanlar her ikisi de büyük bir çiftçi tabanına sahip olan Pencap ve Uttar Pradesh'te yaklaşan eyalet seçimlerinin Modi'yi bu kararı almaya zorlamış olabileceğini belirtiyor.

Binlerce çiftçi, Eylül 2020'de kabul edilen yeni tarım yasalarına karşı Kasım 2020'den bu yana Delhi sınırlarında kamp kurmuştu. Modi hükümeti yasaların çiftçilere fayda sağlayacağı ve özel yatırım yoluyla üretimi arttıracağını savunurken, çiftçiler tarımın serbestleşmesinin kazançlarını baltalayacağını belirtiyordu. Hükümet yasada değişiklik yapmayı ve 18 ay süreyle uygulamaları askıya almayı teklif etmiş ancak çiftçiler yasalar tamamen geri çekilmeden protestoları sonlandırmayacaklarını açıklamıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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