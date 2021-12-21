Hindistan'da Hristiyanlara yönelik saldırılarda son dönemde artış oldu

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde "din değiştirmeye karşı bir yasa taslağı" üzerinde çalışıldığının açıklandığı ekimden bu yana Hristiyanlara yönelik şiddet olaylarının arttığı belirtildi.

Papaz Somu Avaradhi, BBC'ye verdiği demeçte, ekimde bir pazar günü Karnataka'daki Hubballi kentindeki kilisesine gittiğinde, "İçeride Hindu dini şarkıları söyleyen ve slogan atan insanlar vardı." dedi.

Olay yerine polis geldiğinde ise slogan atanlar, Papaz Avaradhi'yi bir Hindu'yu Hristiyanlığı kabul etmeye zorlamakla suçladı.

Avaradhi, bir sınıfın "dini duygularını zedelemek" gerekçesiyle tutuklandı ve kefaletle serbest kalana dek 12 gün hapis yattı.

Ancak Hindistan'da buna benzer pek çok olayın yaşandığı aktarıldı.

Hindistan Evanjelik Cemiyetince (EFI) hazırlanan raporda, ocak-kasım döneminde Karnataka'da Hristiyanlara yönelik 39 tehdit veya şiddet vakası kaydedildi.

Bu vakalar arasında sağcı Hindu gruplarının üyelerinin papazlara yönelik saldırılar ve dini törenler düzenlemelerini fiziksel olarak engellemek gibi iddialar yer alıyor.

Din değiştirmeye karşı yasa hazırlanıyor

Hindu yoğunluklu ülkede oldukça küçük bir azınlık olan Hristiyanların temsilcilerine göre, Hristiyanlara yönelik saldırılar, Karnataka'da ve ulusal düzeyde iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) eyalette din değiştirmeye karşı "güçlü" bir yasa üzerinde çalıştığını açıklandığı ekimden bu yana arttı.

Yasa tasarısına göre, din değiştirmeyi düşünenlerin yerel yetkililere iki ay önceden haber vermesi gerekecek ve yetkililer, din değiştirme taleplerinin nedenlerini araştıracak.

Kurallara aykırı davrananların 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşması bekleniyor.

Bangalore Başpiskoposu Peter Machado, BBC Hindi'ye verdiği demeçte, "Tasarı kabul edildikten sonra daha fazla zulüm ve zorlukla karşılaşacağız." dedi.

Tasarı, yine BJP tarafından yönetilen kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde geçen yıl çıkarılan bir yasayı örnek alıyor. Bu yasanın, Müslüman erkeklerin evlilik teklif ederek Hindu kadınları Müslüman olmaya ikna ettiği iddialarının ardından geldiği konusunda tartışmalara yol açmıştı.

Hindistan'da din değiştirme geçmişten bu yana tartışmalı bir konu.

Sağcı gruplar uzun zamandır Hıristiyan misyonerleri, rüşvet olarak para veya başka destekler sunarak fakir Hinduları din değiştirmeye teşvik etmekle suçluyor. Ancak Hristiyanlar, bu suçlamaları reddediyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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