Hindistan'da Holi festivali kutlamaları sırasında 41 kişi öldü

Hindistan'da geleneksel "Holi" bahar festivali sırasında meydana gelen şiddet olayları ve kazalarda 41 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Hindistan'da geleneksel "Holi" bahar festivali sırasında meydana gelen şiddet olayları ve kazalarda 41 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Bihar eyaletindeki kutlamalar sırasında son iki günde meydana gelen kazalar ve şiddet olaylarında 3'ü çocuk 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalette 38 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hindistan'da halk, pek çok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali "Holi" kutlamaları için sokaklara dökülmüştü.

Renklerin festivali

Hindular arasında iyinin kötülüğe galip gelmesini temsil eden Holi Festivali, aynı zamanda kışın bitişini ve baharın başlangıcını simgeliyor.

Holi'den bir gün önce şenlik ateşleri yakan Hindular, burada çeşitli dini ritüeller gerçekleştiriyor. Hindular, festival günü düzenlenen kutlamalarda ise birbirlerini ıslatıyor ve renkli tozlar atıyor. Bu sebeple Holi, birçok ülkede "renklerin festivali" olarak anılıyor.

Holi Festivali kutlamaları, ağırlıklı olarak Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da yapılsa da günümüzde Hindu diasporası aracılığıyla dünyanın birçok ülkesine yayılmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer