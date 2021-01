Hindistan'da hızla giden motosiklet yayayı biçti: 3 yaralı

Hindistan'da aşırı hızda giden motosiklet, caddeden karşıya geçmeye çalışan yayayı biçti. Üç kişinin yaralandığı olay an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana geldi. aşırı hızda giden motosiklet, caddeden karşıya geçmeye çalışan yayayı biçti. O anlar caddedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, caddede karşıya geçkmek için bekleyen yaya yolu kontrol ettiği sırada, üzerine doğru hızla gelen motosikleti fark ettiği görüldü. Geri adım atmaya çalışan yayanın hamlesi yetersiz kalırken, motosiklet yayaya çarptı. Görüntüye, iki kişinin bulunduğu motosiklet ve yayanın etrafa savrulduğu anlar yansıdı.Çevredeki halkın yaralıların yardımına koştu. Kazada üç kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı