Hindistan'da heyelan Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nu trafiğe kapattı - Haberler
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Hindistan'da heyelan Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nu trafiğe kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hindistan'da heyelan Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nu trafiğe kapattı Hindistan'ı Keşmir Vadisi'yle birleştiren Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu trafiğe kapandı.

- Hindistan'da heyelan Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nu trafiğe kapattı

YENİ DELHİ - Hindistan'ı Keşmir Vadisi'yle birleştiren Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu trafiğe kapandı.

Hindistan'ı Keşmir Vadisi'yle birleştiren otoyolda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu kopan dev kaya parçası Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nu trafiğe kapattı. Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilerek, bölgede aralıksız yağan yağmur ve karın heyelanı tetiklediği belirtildi.

Kilit öneme sahip olan otoyolda heyelan nedeniyle 3 binden fazla aracın mahsur kaldığı tahmin edilirken, tedarik zincirindeki gecikmenin karaborsaya neden olabileceği ifade edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok eyalette sarı alarm verdi.

Hindistan'da heyelan Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nu trafiğe kapattı

Hindistan'da heyelan Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nu trafiğe kapattı

Hindistan'da heyelan Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nu trafiğe kapattı

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