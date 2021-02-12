Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 34 yaralı

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar şehrinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamalarda en az 11 kişinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar şehrinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamalarda en az 11 kişinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Polis yetkilileri, yaralı işçilerin tedavi için civardaki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Fabrikadaki yangına müdahale etmek için bölgeye 10 itfaiye aracı sevk edildi.

Hindistan'ın en büyük haber ajanslarından Press Trust of India (PTI) tarafından patlamaların, havai fişeklerin yapımı için kullanılan kimyasalların karıştırıldığı sırada gerçekleştiği kaydedildi.

Ülkede yasa dışı işletilen çok sayıda havai fişek fabrikası bulunuyor.

Geçen sene, bu eyaletin Cuddalore bölgesinde havai fişek fabrikasında çıkan yangında 7 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Madhya Pradeş eyaletinde 2019'da, bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ise 23 işçi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere