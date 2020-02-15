Hindistan'da havai fişek dükkanında yangın
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Hindistan'da havai fişek dükkanında yangın

Hindistan'da havai fişek satan bir dükkanda yangın çıktı.

15.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:40
Hindistan'da havai fişek dükkanında yangın

'da havai fişek satan bir dükkanda yangın çıktı. Havi fişeklerin tutuşması ile art arda patlamalar meydana geldi.

Hindistan'ın Jaipur kentinde işlek bir pazar olan Indira pazarında havai fişek satan bir dükkanda yangın çıktı. Tutuşan havi fişekler art arda patlayınca bölgede büyük panik yaşandı. Yangın yan dükkanlara da sıçradı. Ölü ve yaralının olmadığı yangın itfaiye ekiplerince 4 saatlik çalışma sonrasında söndürülebildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------Patlamalardan görüntüYaşanan panik anları

kaçanlar


Kaynak: DHA
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