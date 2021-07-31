Hindistan'da hava kirliliği sebebiyle artan akciğer kanseri vakaları ciddi sorun oluşturuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da hava kirliliği sebebiyle artan akciğer kanseri vakaları ciddi sorun oluşturuyor

Hindistan'da hava kirliliği sebebiyle artan akciğer kanseri vakaları ciddi sorun oluşturuyor
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'da doktorlar, hava kirliliğinin, akciğer kanseri başta olmak üzere hastalıkları daha da artırmasından endişe ediyor.

YENİ Hindistan'da doktorlar, hava kirliliğinin, akciğer kanseri başta olmak üzere hastalıkları daha da artırmasından endişe ediyor.

Ülkedeki doktorlar 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü öncesinde akciğer kanserlerindeki artışın nedenlerinden biri olduğu düşünülen hava kirliliğiyle mücadele için sıkı önlemler alınması gerektiğini ifade ediyor.

Akciğer Bakım Vakfının kurucusu, ödüllü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Arvind Kumar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hava kirliliğini ciddiye almazsak önümüzdeki on yılda sadece akciğer kanseri değil, her türlü akciğer hastalığı salgınıyla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Kumar, yirmi yıl içerisinde kalp hastalıklarının yerini akciğer hastalıklarının alacağını belirtti.

Medanta Hastanesi Göğüs Cerrahisi, Göğüs Onko-Cerrahisi ve Akciğer Nakli Enstitüsünün de başkanı olan Kumar, 2012-2019 dönemindeki akciğer kanseriyle ilgili verileri, 1988-1998 dönemiyle karşılaştırdı.

Araştırmasında, 1988-1998 yıllarında kanser hastalarının yüzde 90'ının sigara içtiğinin tespit edildiğini belirten Kumar, "Şaşırtıcı ve dehşet verici şekilde, 2019 çalışmasında, hastaların yüzde 50'sinin sigara içmediğini gördük." diye konuştu.

Kumar, hava kirliliğinin, hak ettiği ciddiyet ve aciliyetle ele alınması gerektiğini vurgulayarak "Sağlık faktörü, henüz hava kirliliğinin iyileştirilmesini gerektiren sebepler arasında değil. Hava kirliliği yalnızca kimyasal bir sorun olarak görülüyor." açıklamasında bulundu.

Dr. D. Bahera da Hindistan'da vakaların arttığını ve bunun ciddi bir sorun olduğunu belirterek "Bunda etkili birçok faktör var. Sigara içmek hala kanserin en yaygın nedeni ama bu hastalık sigara içmeyen kişilerde de görülüyor." ifadelerini kullandı.

Akciğer kanserinin diğer etkenleri arasında mesleki maruziyet ve hava kirliliğinin de yer aldığını belirten Bahera, hava kirliliğinin, hastalığın artışında "önemli rol" oynadığının altını çizdi.

Mumbai'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sarthak Rastogi ise Hindistan'da hava kirliliğinin akciğer kanserine etkisinin "artık göz ardı edilemeyeceğini" kaydetti.

Farklı sağlık merkezlerinin verilerinde akciğer kanseri hastalarının yüzde 30-55'inin hiç sigara içmediğinin görüldüğünü aktaran Rastogi, "Temiz hava eylemleri ve politikaları zamanımızın ihtiyacı. Kirletici endüstriler uzaklaştırılmalı ve daha temiz yakıtlar kullanılmalı. Hibrit araçların veya elektrikli araç teknolojisinin kitlesel yayılımı hedeflenmeli." dedi.

Rastogi, ulusal alanda gerçeği görebilmek için daha büyük çaplı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ulusal Kanser Kayıt Programı kapsamına göre, 2020'de tahmini kanser hastası sayısı 1 milyon 392 bin 179 olan Hindistan, dünyada en yüksek vaka sayısına sahip ilk beş ülke arasında yer alıyor.

Greenpeace Güneydoğu Asya IQAir verilerine göre, Hindistan'da hava kirliliği ve ilgili sorunlar nedeniyle 120 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Yusuf Güney Prens William Çağatay Akman
Spor Diego Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da hava kirliliği sebebiyle artan akciğer kanseri vakaları ciddi sorun oluşturuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 16:51:59. #1.14#

title