Hindistan'da hastanede yangın faciası: 4 bebek öldü

Hindistan'ın Bhopal kentindeki çocuk hastanesinde çıkan yangında 4 bebek hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal kentindeki Kamla Nehru Çocuk Hastanesi'nin yeni doğan servisinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, büyük panik yaşayan ailelerin hastaneye girmeye çalıştığı görüldü. Yerel saatle 21.00 civarında başlayan yangında 36 bebek kurtarıldı, 4 bebeğin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Üç saat sonra söndürülen yangının ardından Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, faciada hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da güvenlik standartları tam olarak uygulanmadığı için hastane yangınları sıkça yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu aynı eyaletteki bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 11 hasta hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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