Hindistan'da hastanede yangın: 13 korona hastası öldü
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Hindistan'da hastanede yangın: 13 korona hastası öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Ülkede son 24 saatte tespit edilen 332 bin 730 yeni vaka ile günlük vaka sayısı bir kez daha rekor tazeledi.

Korona virüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan, yeni bir faciaya daha sahne oldu. Maharashtra eyaletinin Virar bölgesinde yer alan Vijay Vallabh Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye yetkilisi Morrison Khavari, yangın sırasında yoğun bakım ünitesinde 17 hastanın bulunduğunu belirterek, "Hastalardan 13'ü hayatını kaybetti, 4'ü başka hastanelere sevk edildi" bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hastanede yaşana faciayı "trajik" olarak nitelendirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Maharashtra Eyalet Başbakanı olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Hindistan'da 21 Nisan'da da Maharashtra eyaletindeki bir hastanenin oksijen tedarik tankerinde sızıntı meydana gelmesi sonucu yaşanan kesinti nedeniyle 22 hasta hayatını kaybetmişti.

HİNDİSTAN'DA GÜNLÜK VAKA SAYISINDA YENİ REKOR

Hastanelerde ekipman eksikliğinin ve özellikle oksijen sıkıntısının sürdüğü ülkede günlük vaka sayısında yine rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 332 bin 730 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 16 milyonu aşarak 16 milyon 263 bin 695'e yükseldiği bildirildi. Hindistan'da art arda 3 günde rekor sayıda vaka kaydedilirken, son 2 günde ise 300 binden fazla vaka tespit edilmiş oldu. Ülkede 21 Nisan'da 295 bin 41, 22 Nisan'da 314 bin 835 pozitif vaka kayda geçmişti. Son 24 saatte 2 bin 263 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da toplam can kaybı sayısının da 186 bin 920'ye ulaştığı aktarıldı. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise 2 milyon 428 bin 616 olarak açıklandı.

Vaka sayısındaki artışın önlenemediği ülkede Başbakan Modi, bugün salgından en çok etkilenen eyaletlerin başbakanları ve oksijen tedarik firmalarının yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

(İHA)

Hindistan'da hastanede yangın: 13 korona hastası öldü
Hindistan'da hastanede yangın: 13 korona hastası öldü
Hindistan'da hastanede yangın: 13 korona hastası öldü
Hindistan'da hastanede yangın: 13 korona hastası öldü
Hindistan'da hastanede yangın: 13 korona hastası öldü
Hindistan'da hastanede yangın: 13 korona hastası öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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