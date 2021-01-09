Hindistan'da hastanede yangın: 10 bebek hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharashtra kentindeki bir hastanede çıkan yangında en az on yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Maharashtra kentindeki bir hastanede çıkan yangında en az on yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Maharashtra kentindeki Bhandara Genel Hastanesi'ne ait doğum ünitesinde yangın çıktı. Çıkan yangında 17 yeni doğan bebeğin bulunduğu ünite kullınalamaz hale geldi. Yangında 10 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği ifade edilirken, 7 bebeğin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

"BEBEKLER NEFESSİZ KALDI"

Bhandara Genel Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olayın dün gece yerel saatle 02: 00'de meydana geldiğini, doğum ünitesindeki yangın sonucu 10 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen bebeklerin nefessiz kaldığı gerekçesiyle öldüğünü ifade eden hastane yönetimi yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti. Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini ve bebeğini kaybeden ailelere de baş sağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı