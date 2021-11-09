Hindistan'da hastanede çıkan yangında 4 bebek öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da hastanede çıkan yangında 4 bebek öldü

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Hindistan'da hastanede çıkan yangında 4 bebek öldü

Hindistan'da bir çocuk hastanesinde çıkan yangında yenidoğan bakım ünitesindeki 4 bebek hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir çocuk hastanesinde çıkan yangında yenidoğan bakım ünitesindeki 4 bebek hayatını kaybetti.

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan yaptığı açıklamada, Bhopal kentindeki Kamla Nehru Çocuk Hastanesi'nde yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, yenidoğan bakım ünitesinde bulunan 40 çocuktan 4'ünün yaşamını yitirdiğini, 36'sının kurtarıldığını aktardı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangına elektrik aksamındaki bir kısa devrenin neden olabileceği belirtiliyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title