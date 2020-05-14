Hindistan'da güvenlik güçlerine karşı karantina protestosu
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Hindistan'da güvenlik güçlerine karşı karantina protestosu

Hindistan'da güvenlik güçlerine karşı karantina protestosuTuba KARA, (DHA) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Hindistan'da güvenlik güçleri, iki kontrol noktasından kaçtığını iddia ettiği genci vurdu.

Hindistan'da güvenlik güçlerine karşı karantina protestosu
14.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:10

Hindistan'da güvenlik güçlerine karşı karantina protestosu

Tuba KARA, (DHA) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Hindistan'da güvenlik güçleri, iki kontrol noktasından kaçtığını iddia ettiği genci vurdu.

Hindistan'ın Keşmir eyaletindeki Bugdam bölgesinde, iki kontrol noktasından kaçtığı iddia edilen Peer Mehrajudin isimli genç, askerler tarafından vurularak öldürüldü.Merkez Silahlı Polis Gücü (CRPF) askerin, 'sabotajdan' korktuğu ve iki kontrol noktasını kırarak arabasıyla hızlandığı için Peer Mehrajudin'e ateş ettiğini iddia etti. CRPF askerinin, Mehrajudin'e ikinci kontrol noktasından da kaçmaya çalışırken ateş ettiğini söyleyen CRPF sözcüsü, 'O sırada bir ordu konvoyu bitişikteki yoldan geçiyor ve bir sabotajdan korkuyordu, bu kontrol noktasını yöneten bir CRPF askeri uyarı atışı yaptı. Araba yolun yanlış yönünde gidiyordu ve bu daha da endişe vericiydi.Uyarı atışlarına rağmen araba durmayınca, asker arabaya ateş açtı ve sürücü sol omzundan yaralandı dedi.

VÜCUDUNDA BİRDEN FAZLA MERMİ ÇIKTI

Olayın ardından, Srinagar'daki Shri Maharaja Hari Singh (SMHS) hastanesine kaldırılan Peer Mehrajudin, hastanede hayatını kaybetti. SMHS tıp sorumlusu Dr. Nazir Choudhary, Peer Mehrajudin'in hastaneye getirildiğinde, göğsünde ve sağ omzunda birden fazla mermi yarası olduğunu söyledi. Peer Mehrajudin'in ölümünü duyan, köy halkı olayı ağıtlar yakarak protesto etti.

SİYASİ PARTİLER DE OLAYI KINADI

Halklar Demokrat Partisi (J&K PDP) ve eski Başbakan Ömer Abdullah yaşanan olayları sosyal medya üzerinden eleştirdi. Sivil bir kişinin vurulmasını demokrasinin işleyişi olamayacağını söyleyen Halklar Demokrat Partisi (J&K PDP), 'Az sayıda insanın Delhi Polisi'nin Budgam'daki yıkım ve şiddet modelini taklit etmesini tetikleyen mutlu bireyler tespit edilebilir. Bir soruşturma başlatılmalı ve suçlu bulunmalıdır 'dedi.

Hindistan'da güvenlik güçlerine karşı karantina protestosu

Kaynak: DHA

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