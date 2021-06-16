Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 6 isyancı öldü
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Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 6 isyancı öldü

Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 6 isyancı öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada biri kadın 6 isyancı öldü.

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada biri kadın 6 isyancı öldü.

Ülke basınındaki habere göre, Visakhapatnam şehrindeki Tigalametta ormanlık alanında güvenlik güçleriyle Maocular arasında çatışma çıktı.

Çatışmada biri kadın 6 isyancı öldü.

Güvenlik güçleri, isyancılara ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, 3 Nisan'da Maocu direnişçilerle çıkan çatışmada 22 asker hayatını kaybetmişti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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