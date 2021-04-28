- Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısında yeni rekor- Son 24 saatte 360 bin 960 vaka, 3 bin 293 ölüm

- Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısında yeni rekor Son 24 saatte 360 bin 960 vaka, 3 bin 293 ölüm Hindistan'da son 24 saate 360 bin 960 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı.

- Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısında yeni rekor

Son 24 saatte 360 bin 960 vaka, 3 bin 293 ölüm

YENİ DELHİ - Hindistan'da son 24 saate 360 bin 960 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı. Son 24 saatte 3 bin 293 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Hastanelerde oksijen tüpünün ve boş yatakların tükendiği Hindistan'da korona virüs bilançosu giderek ağırlaşıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 360 bin 960 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 17 milyon 997 bin 267'ye yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 293 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısının ise 200 bini aşarak 201 bin 187'e ulaştığı belirtildi.

Günlük vaka sayısının 300 binin üzerinde seyrettiği ülkede son 24 saatte görülen vaka ile bir kez daha dünya rekoru kırıldı. Ayrıca 3 bin 293 ölüm sayısı ile ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedilmiş oldu. Ülke genelinde toplam 2 milyon 978 bin 709 aktif vaka bulunurken, şu ana kadar 14 milyon 817 bin 371 kişi ise virüsü yenerek hastanelerden taburcu oldu.

Krematoryumlarda yer kalmadı, parklardaki ağaçlar kesilmeye başlandı

3 Mayıs'a kadar karantina uygulamasının yürürlükte olduğu başkent Yeni Delhi'de son 24 saatte 24 bin 149 vaka ve 381 ölüm kayda geçti. Ölüm oranının yüksek seyrettiği ülkede krematoryumlarda yer bulunamazken, Yeni Delhi'de hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri boş arazilere kurulan derme çatma krematoryumlarda toplu halde yakılmaya devam ediliyor. Yetkililerin, ateş yakmak için parklardaki ağaçları kesmeye başladıkları belirtilirken, hayatını kaybedenlerin yakınlarından da yakma işlemi için odun getirmeleri ve diğer ritüeller için yardım etmeleri istendi.

Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında 2. konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD, Brezilya ve Meksika'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı