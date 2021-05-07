Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı
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Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı

Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 414 bin 188 ile yeni bir rekor kırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 414 bin 188 ile yeni bir rekor kırıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 414 bin 188 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 915 ölüm kayıtlara geçti.

Günlük vaka sayısı, dün kaydedilen 412 bin 262 vakanın ardından bir kez daha 400 bin eşiğini geçerek yeni bir zirveyi gördü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 491 bin 598'e, toplam can kaybı sayısı 234 bin 83'e ulaştı.

Ülkede halen 3 milyon 645 bin 164 hastanın tedavisi sürüyor.

Tam kapanma çağrıları

Ülkede çok sayıda sağlık uzmanı salgınla mücadelede tek yolun tam kapanma olduğunu yineledi.

Hükümette görevli sağlık uzmanı Dr. Randeep Guleria, geçen yıl olduğu gibi Hindistan'ın özellikle bazı bölgelerinde tam kapanmanın gerekli olduğunu kaydetti.

Hindistan Halk Sağlığı Vakfı Başkanı Srinath Reddy de salgının boyutunun eyaletten eyalete göre değiştiğini belirterek hala "ülke çapında koordineli bir stratejiye" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 164 milyon 973 bin 58 doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

SII Üst Yöneticisi Poonwalla, aşı üretiminde gerekli bazı hammaddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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