- Hindistan'da günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesinde
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- Hindistan'da günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hindistan'da günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesinde Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 89 bin 129 yeni vaka ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

- Hindistan'da günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesinde

YENİ DELHİ - Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 89 bin 129 yeni vaka ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Dünya genelinde en fazla korona virüs vakasının görüldüğü ülke Hindistan'da alınan önlemlere rağmen salgının önüne geçilemiyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 89 bin 129 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 12 milyon 392 bin 260'a ulaştığı aktarıldı. Ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni veri ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 714 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısının 164 bin 141'e yükseldiği aktarıldı.

89 bin 129 vakadan 47 bin 827'sinin Maharashtra eyaletinde görülmesi ile eyalette vaka rekoru kırıldığı aktarıldı. Eyalet Başbakanı, sağlık sisteminin birkaç hafta içinde çökebileceğini vakaların mevcut hızda artmaya devam etmesi halinde karantina uygulanacağı konusunda uyarıda bulundu.

- Hindistan'da günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesinde
- Hindistan'da günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesinde
- Hindistan'da günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesinde
- Hindistan'da günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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