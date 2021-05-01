Hindistan'da günlük vaka sayısı ilk kez 400 bini aştı
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Hindistan'da günlük vaka sayısı ilk kez 400 bini aştı

Hindistan'da günlük vaka sayısı ilk kez 400 bini aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da ülke genelinde son 24 saate 401 bin 993 pozitif vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı.

Hindistan'da ülke genelinde son 24 saate 401 bin 993 pozitif vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı.

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisi sonucu insani krizin yaşandığı Hindistan'da vaka sayısındaki artış hız kesmiyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 401 bin 993 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 19 milyonu aşarak 19 milyon 164 bin 969'a yükseldiği bildirildi. Ülkede günlük tespit edilen vaka sayısı ilk kez 400 bini geçerken, salgında bir kez daha dünya rekoru kırıldı.

ART ARDA SON 4 GÜNDE VAKA REKORU

Son 1 haftadır vaka sayısının 300 binin üzerinde seyrettiği Hindistan'da 30 Nisan'da 386 bin 452, 29 Nisan'da 379 bin 257, 28 Nisan'da 360 bin 960, 27 Nisan'da 323 bin 144, 26 Nisan'da 331 bin 372, 25 Nisan'da 349 bin 313, 24 Nisan'da 346 bin 786, 23 Nisan'da 332 bin 730, 22 Nisan'da 314 bin 835 vaka kaydedilmişti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı da 211 bin 853'e ulaştı. Günlük vaka sayısındaki endişe verici artış nedeniyle hastanelerde ve krematoryumlarda yer bulunamazken, Başbakan Narendra Modi hükümeti salgını "yüzyılda bir görülen kriz" olarak nitelendirdi. Modi'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda hastanelerdeki yatak, oksijen üretimi, depolanması ve nakliyesindeki sorunların çözümü ile ilaç kıtlığını gidererek ülkenin çökmekte olan sağlık sistemini kurtarmaya yönelik atılabilecek adımları ele aldığı belirtildi.

BUGÜN 18 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARIN AŞILANMAYA BAŞLANMASI BEKLENİYOR

Ülkede salgının kontrol altına alınması amacıyla aşılama çalışmalarına hız kazandırılmaya çalışılırken, daha önce hükümetin açıkladığı takvime göre bugün 18-45 yaş aralığındaki nüfusun aşılanmasına başlanması bekleniyor. Ancak ülkede salgından en kötü etkilenen eyaletlerden Maharashtra'da doz eksikliği nedeniyle aşılamaya bugün başlanamayacağı açıklandı. Yeni Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal da henüz aşı gelmediği için halkın aşı sırasına girmemesini istedi. Kejriwal, "Aşılar gelir gelmez size haber vereceğiz, o zaman aşı için merkezlere gelebilirsiniz. Ülke genelinde birçok kişi aşı için kayıt yaptırdı, ancak bizlere stok gelmedi. Şirketlerle düzenli temas halindeyiz ve aşıları 1 veya 2 gün içinde almayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında 2. konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD, Brezilya ve Meksika'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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