Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binin altına düştü
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Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binin altına düştü

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binin altına düştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binin altına düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binin altına düştü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 96 bin 982 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 686 bin 49'a ulaştı.

Son 24 saatte 446 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 165 bin 547'ye yükseldi.

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısından fazlası (47 bin 288 vaka) Maharaştra eyaletinde görüldü. Eyalette hafta sonları ve hafta içi yerel saatle 20.00-07.00 arası sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Başkent Yeni Delhi'de de 30 Nisan'a kadar sürecek 22.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren uygulanacağı duyuruldu.

Ülkede bazı vatandaşların aşı olduktan sonra maske takmayı bıraktıklarından virüse yakalandıkları ifade edilmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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