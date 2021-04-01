Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı, son 6 ayın zirvesine çıkarak 72 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı, son 6 ayın zirvesine çıkarak 72 bini geçti

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı, son 6 ayın zirvesine çıkarak 72 bini geçti

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı, son 6 ayın en üst seviyesine ulaşarak 72 bin 330'a çıktı.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı, son 6 ayın en üst seviyesine ulaşarak 72 bin 330'a çıktı.

Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre Hindistan'da günlük vaka sayıları, Ekim 2020 başlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede son 24 saate 72 bin 330 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 459 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgında iyileşerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 40 bin 382 oldu. Toplam vaka sayısı ise 12 milyon 221 bin 665'e çıktı.

Öte yandan Hindistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı yapılan kişilerin sayısının 65 milyon 117 bin 896'a yükseldiğini açıkladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Özlem Zengin Hayati Yazıcı Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz İsmail Kartal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı, son 6 ayın zirvesine çıkarak 72 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:02:14. #1.15#
title