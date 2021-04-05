Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 100 bini aştı
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Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 100 bini aştı

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 100 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayıları ilk defa 100 binin üzerine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayıları ilk defa 100 binin üzerine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 103 bin 558 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 589 bin 67'ye ulaştı.

Ülkede en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı, ilk defa dün 100 bini aşarken, en yüksek seviye son olarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859 olarak kaydedilmişti.

Son 24 saatte 478 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 165 bin 101'e yükseldi.

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısından fazlası, 57 bin 74 vaka ile Maharaştra eyaletinde görüldü. Yetkililer, Maharaştra eyaletinde vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle bugün itibarıyla alışveriş merkezleri, bar, sinema salonları ve ibadethanelerin geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Eyalette ayrıca hafta sonları ve hafta içi 20.00-07.00 arası sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ülkede bazı vatandaşların aşı olduktan sonra maske takmayı bıraktıkları için virüse yakalandıkları tespit edilmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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