Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 983 oldu
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Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 983 oldu

YENİ Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 983 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 983 oldu
08.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:27

YENİ Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 983 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 7 bin 135'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 9 bin 983 yeni vaka kayda geçti. Toplam vaka sayısı 256 bine çıktı.

Hindistan'da bugüne kadar 124 bin 95 kişi iyileşti.

Alışveriş merkezleri açıldı, okullar kapalı

Hindistan'ın birçok eyaletinde, vaka sayısındaki artışa rağmen restoranlar, alışveriş merkezleri ve ibadet yerleri yeniden açıldı.

Tren ulaşımının ve yurt içi uçuşların kısmi olarak hizmete girdiği ülkede, okullar kapalı.

Başkent Yeni Delhi'nin sınırları, eyaletler arası kişi ve mal geçişi için açıldı.

Singapur'da 386 yeni vaka

"The Straits Times" gazetesinin Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkede büyük çoğunluğu göçmen işçilerin kaldığı yerleşkelerde olmak üzere 386 yeni vakaya rastlandı.

Toplam vaka sayısının 38 bin 296'ya ulaştığı ülkede yeni can kaybı ise bildirilmedi. Singapur'da bugüne kadar 25 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 24 bin 877 kişi iyileşti.

Tayland'da 7 yeni vaka

Bölge ülkelerinden Tayland'da ise son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, yeni vakaların tamamını, ülkeye yurt dışından gelip karantinaya alınan kişiler oluşturdu. Söz konusu kişilerin ikisinin Pakistan, dördünün Birleşik Arap Emirliği, birinin ise ABD'den geldiği kaydedildi.

Ülkede virüs nedeniyle yeni ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 3 bin 119'a çıktı.

Bugüne dek Kovid-19 nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da 2 bin 973 kişi ise hastalığı yenmeyi başardı.

Filipinler'de 3 günde 958 yeni vaka

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de son 3 günde 378 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 1003'e yükseldi.

Ülkede, 378 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 21 bin 895'e çıktı.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 4 bin 530 kişi de iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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