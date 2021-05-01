Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı
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Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı

Anadolu Ajansı / Ashik K.S. - Haberler | Güncel

Aşı merkezi önünde oluşan kuyruktan detaylar Aşılama merkezinde bekleyen insanlardan detaylar Aşı detayları Halk Sağlığı uzmanı Dr. S.S.

Aşı merkezi önünde oluşan kuyruktan detaylar

Aşılama merkezinde bekleyen insanlardan detaylar

Aşı detayları

Halk Sağlığı uzmanı Dr. S.S. Lal'in açıklaması

Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla uygulanan polis kontrollerinden detaylar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 993 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969'a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853'e ulaştı. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 268 bin 710'a çıktı.

Uygulanan aşı sayısı 154 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 154 milyon 989 bin 635 doza ulaştığını duyurdu.

Hindistan, ABD ve Çin'in ardından dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

Salgının yayılım hızını kesmek amacıyla bugünden itibaren 18 yaş üstü grubu aşılama çalışmaları başladı. Aşılama merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik önlemler de devam ediyor.

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ashik K.S.

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