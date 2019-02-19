Hindistan'da Gösteri Hazırlığı Yapan Uçaklar Havada Çarpıştı (2)

– Polis, Hindistan'ın Bengaluru eyaletinde Yelahanka Hava Üssü'nden kalkan uçakların 20-24 Şubat tarihinde düzenlenecek 'Aero India Show' hazırlıkları sırasında çarpışması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan pilotlardan birinin öldüğünü, diğer iki pilotun ise hayati tehlikesi olmadığını açıkladı. Ayrıca, bir sivilin de kaza sonucu yaralandığı belirtilirken, kazanın nedenine dair soruşturma açıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA