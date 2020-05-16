Hindistan'da göçmen işçileri taşıyan kamyon kaza yaptı: 23 ölü, 35 yaralı Hindistan'da göçmen işçileri taşıyan bir kamyonun park halindeki başka bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada en az 23 işçinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'da göçmen işçileri taşıyan bir kamyonun park halindeki başka bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada en az 23 işçinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Auraiya bölgesinde, korona virüs karantinası nedeniyle evlerine gitmek üzere yola çıkan göçmen işçileri taşıyan bir kamyon yol kenarında park halindeki başka bir kamyona çarptı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kaz sonucu en az 23 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin kazada yaralanan 35 kişiyi hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Göçmen işçilerin çoğunluğunun Bihar, Jarkand ve Batı Bengal eyaletlerinde yaşadığı öğrenildi.

Hindistan'da yaklaşık 7 hafta önce, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Korona virüs vakalarının Çin'i geçtiği Hindistan'da son verilere göre toplam vaka sayısı 85 bin 940'a ulaştı. Ülkede salgın nedeniyle 2 bin 753 kişi ise hayatını kaybetti. - UTLAR PRADES

Kaynak: İHA