Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü

15.09.2019 15:20

Hindistan'ın güneyinde bir gezi teknesinin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü.

Andra Pradeş eyaleti İçişleri Bakanı M. Sucharita, hepsi Hint vatandaşı 50 yolcu ve 11 kişilik mürettebat taşıyan gezi teknesinin, Kaçuluru köyü yakınında Godavari Nehri'nde alabora olduğunu açıkladı.

Singanapalli'den turistik bir mekan olan Papikonda'ya giden teknenin alabora olması sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nehirde kaybolan 35 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA