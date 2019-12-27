Hindistan'da gergin atmosfer: İnternet kesildi, güvenlik önlemleri artırıldı
Haberler » Dünya » Hindistan'da gergin atmosfer: İnternet kesildi, güvenlik önlemleri artırıldı - Haberler

Hindistan'da gergin atmosfer: İnternet kesildi, güvenlik önlemleri artırıldı

Hindistan’da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasının protesto edildiği gösterilere karşı yetkililer birçok kentte güvenliği artırdı ve internete erişimi kesti

27.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:42
Hindistan'da gergin atmosfer: İnternet kesildi, güvenlik önlemleri artırıldı

'da Müslümanları dışlayan, tartışmalı vatandaşlık yasasının protesto edildiği eylemlere karşı yetkililer birçok kentte güvenliği artırdı ve internete erişimi kesti.


Dün yetkililer, ülke genelinde cuma namazı sonrası yaşanabilecek olası protesto gösterilerine karşı çeşitli önlemler alınacağını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler