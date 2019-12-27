Hindistan'da gergin atmosfer: İnternet kesildi, güvenlik önlemleri artırıldı
Hindistan’da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasının protesto edildiği gösterilere karşı yetkililer birçok kentte güvenliği artırdı ve internete erişimi kesti
27.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:42
Hindistan'da Müslümanları dışlayan, tartışmalı vatandaşlık yasasının protesto edildiği eylemlere karşı yetkililer birçok kentte güvenliği artırdı ve internete erişimi kesti.
Dün yetkililer, ülke genelinde cuma namazı sonrası yaşanabilecek olası protesto gösterilerine karşı çeşitli önlemler alınacağını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com