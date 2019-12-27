Hindistan'da gergin atmosfer: İnternet kesildi, güvenlik önlemleri artırıldı

27.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:42

Hindistan'da Müslümanları dışlayan, tartışmalı vatandaşlık yasasının protesto edildiği eylemlere karşı yetkililer birçok kentte güvenliği artırdı ve internete erişimi kesti.



Dün yetkililer, ülke genelinde cuma namazı sonrası yaşanabilecek olası protesto gösterilerine karşı çeşitli önlemler alınacağını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle