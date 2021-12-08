Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı" denildi. Rawat'ın sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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