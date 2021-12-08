Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü.
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı" denildi. Rawat'ın sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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