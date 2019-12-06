Hindistan'da genç veterinerin katil zanlıları öldürüldü

06.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:50

Hindistan'ın Haydarabad kentinde 27 yaşındaki bir veterineri, tecavüz ettikten sonra öldürmekle suçlanan 4 kişi polisle girdikleri çatışmada öldürüldü.

Haydarabad emniyetinde Priya isimli komiser yardımcısı, yaşananları anlatmaları için gece cinayet mahalline götürülen 4 zanlının öldürüldüğünü açıkladı.

Bir diğer emniyet yetkilisi de zanlıların, bir polis memurunun silahını alarak kaçmaya çalıştığı, bunun üzerine vurularak öldürüldüklerini söyledi.

Zanlıların öldürülmesi üzerine 300 kadar mahallelinin cinayet mahallinde toplanarak polisi tebrik ettiği, bazılarının memurlara sarıldığı, "çok yaşa polis" diye bağırdığı ve üzerilerine çiçekler attığı görüldü.

Genç veteriner, geçen hafta çarşamba günü akşama doğru evinden ayrıldıktan bir süre sonra 20 ila 26 yaşlarında 4 kişinin saldırısına uğramıştı.

Veterinere tecavüz eden 4 kişi, genç kadını boğarak öldürdükten sonra cesedini bir köprünün altına bırakmış, benzin dökerek yakmıştı. Kadının kömürleşmiş cesedi bir gün sonra yoldan geçen biri tarafından fark edilmiş ve durum polise bildirilmişti.

Geçen hafta çarşamba günü yaşanan olayın ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde kitlesel protestolar düzenlenmişti.

Gözaltındaki zanlılardan ikisinin ailesi, çocuklarının suçlu bulunmaları halinde "gereken cezanın verilmesi" açıklamasını yapmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medyada, aralarında politikacı, sanatçı, sporcu, aktör ve yönetmenlerin bulunduğu on binlerce kişi tepkilerini dile getirmiş, çok sayıda kişi katillerin asılması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulunmuştu.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Sing, parlamentodaki konuşmasında, "Bu hareket, bütün ülkeye utanç getirdi, herkesi incitti. Sanıklara, suçları için en katı ceza verilmeli." diye konuşmuştu.

Federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha (Eyaletler Meclisi) Üyesi Jaya Bachchan, insanların hükümetten kesin bir cevap istediğini ifade ederek "Bu tür insanların (tecavüzcüler) halk arasına çıkarılması ve linç edilmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan Ulusal Kongresi Genel Sekreteri Priyanka Gandhi Vadra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, genç veterinerin tecavüz edilmesinden ve öldürülmesinden çok rahatsız olduğunu vurgulayarak "Bir toplum olarak, bu korkunç olaylar gerçekleştiğinde konuşmaktan çok daha fazlasını yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA