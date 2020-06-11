Hindistan'da gaz kuyusu yandı 7 bin kişi tahliye edildi
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Hindistan'da gaz kuyusu yandı 7 bin kişi tahliye edildi

Hindistan'da gaz kuyusu yandı: 7 bin kişi tahliye edildiTuba KARA, (DHA) - Hindistan'da, petrol sahasını yöneten devlete ait Oil İndia şirketinden iki haftadır sızan gazın tutuşması üzerine yangın çıktı.

11.06.2020 23:06 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:12

Hindistan'da gaz kuyusu yandı: 7 bin kişi tahliye edildi

Tuba KARA, (DHA) - Hindistan'da, petrol sahasını yöneten devlete ait Oil İndia şirketinden iki haftadır sızan gazın tutuşması üzerine yangın çıktı. Çıkan yangında 7 bin kişi tahliye edilirken, 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Tinsukia kentinde bulunan, petrol sahasını yöneten, devlete ait Oil İndia şirketinden iki hafta boyunca sızan gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Bölgede çıkan yangında 7 bin kişi tahliye edilirken, 35'ten fazla evin yandı. Meydana gelen yangında iki itfaiye eri hayatını kaybederken, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

SİNGAPUR'DAN 200 MÜHENDİS GETİRİLDİ

Söndürme çalışmalarının sürdüğü ve kuyudan gaz sızıntısının devam ettiği belirtilirken, gaz sızıntısının önlenmesi için Singapur'dan 200 mühendisin getirildiği ifade edildi.Olayla ilgili açıklamalarda bulunan şirket sözcüsü Tridiv Hazarika, 'Petrol kuyusu yangın sahasına bitişik 7 binden fazla kişi, Oil İndia tarafından kurulan 12 yardım kampına taşındı. Büyük bir felaket atlatıyoruz' dedi.

Hindistan'da gaz kuyusu yandı 7 bin kişi tahliye edildi

Kaynak: DHA

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