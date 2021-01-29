Hindistan'da fren yerine gaza basan sürücü 6 kişiyi böyle biçti

Hindistan'da bir otomobil sürücüsü yakıt almak için geldiği benzin istasyonunda fren yerine gaza basarak, 6 kişiyi biçti.

Hindistan'da bir otomobil sürücüsü yakıt almak için geldiği benzin istasyonunda fren yerine gaza basarak, 6 kişiyi biçti. Üç kişinin yaralandığı kazanın o anları işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Sirsi kasabasında,bir otomobil sürücüsü yakıt almak için geldiği benzin istasyonunda fren yerine gaza basarak, 6 kişiye çarptı. İşyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fren yerine gaza basan sürücü aracıyla ?iki motosikletli ve akaryakıt pompacılarına çarptı. Kaza sonrası çevredekiler yardıma koştu. Olayda üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı