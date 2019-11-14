Hindistan'da Fransız uçaklarının alımıyla ilgili dava başvurusu reddedildi

14.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:58

YENİ Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Fransız Rafale savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili Başbakan Nerandra Modi hükümeti aleyhine yapılan dava başvurusunu geri çevirdi.

Yüksek Mahkeme heyeti, Kongre Partisinden (INC) eski iki bakanın ve bir aktivistin, Fransız savunma şirketi Dassault tarafından üretilen savaş uçaklarının değerinin üzerinde bedelle satın alındığı iddiasıyla Başbakan Nerandra Modi hükümeti aleyhine yaptığı dava başvurusunu reddetti.

Heyet kararda, "konunun soruşturulmasında kamu adına herhangi bir fayda görülmediği için" davaya gerek olmadığını belirtti.

Ana muhalefetteki INC, kendi iktidarları döneminde daha düşük fiyata pazarlığı yapılan uçakların, Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından 3 katı bedel ödenerek satın alındığını savunuyordu.

Modi hükümeti Fransız şirketle yapılan sözleşmedeki gizlililik hükmünü gerekçe göstererek uçaklar için ödenen bedeli açıklamayı reddediyordu.

Fransız savunma şirketi, ilk uçağı mayısta Hindistan'a teslim edilecek. Uçakların teslimatının 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA