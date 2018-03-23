Hindistan'da Fişek İmalathanesinde Patlama: 5 Ölü, 12 Yaralı

Hindistan'da bir maytap imalathanesinde meydana gelen patlamada 5 işçi öldü.

Polis yetkilisi Sudhir Kumar Porika, Patna kentinden 70 kilometre uzaklıktaki Biharsharif kasabasında, yasa dışı maytap üretilen kiralık bir dairedeki patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Patlamada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 12 kişiden 5'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Porika, ölenlerden 3'ünün çocuk olduğunu ifade etti.

Porika, gece yarısı meydana gelen patlamanın nedeninin araştırıldığını belirterek, patlamada civardaki binaların da hasar gördüğünü sözlerine ekledi.