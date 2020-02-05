Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü

05.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:50

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde 29 yaşındaki bir kişi, fil saldırısında hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Korba bölgesindeki ormanlık alanda vahşi filin saldırısına uğrayan Nathu Ram yaşamını yitirdi.

Yetkililer, aynı bölgede birkaç gün önce de 55 yaşındaki bir kişinin fil saldırısı sonucu öldüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA