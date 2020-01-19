Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın, filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın, filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Coimbatore şehrindeki ormanlık alanda 9 kişi doğa yürüyüşüne çıktı.
Yürüyüşe eşi ile katılan 40 yaşındaki kadın, vahşi bir filin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Polis, grubun, orman yetkililerinden izin ve bilgi almadan özel alanlarda gezintiye çıktığını bildirdi.