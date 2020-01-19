Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü
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Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın, filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

19.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:10
Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü

'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın, filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Coimbatore şehrindeki ormanlık alanda 9 kişi doğa yürüyüşüne çıktı.

Yürüyüşe eşi ile katılan 40 yaşındaki kadın, vahşi bir filin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis, grubun, orman yetkililerinden izin ve bilgi almadan özel alanlarda gezintiye çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA
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