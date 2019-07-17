Hindistan'da feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Hindistan'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, aynı şeritten hızla gelen bir otomobil çarptı.
Hindistan'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, aynı şeritten hızla gelen bir otomobil çarptı. Kazada, motosikletli 2 kardeş öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, Racastan eyaletindeki Jaipur şehrinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, aynı şeritten hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu motosikletli 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. Kazaya dair görüntüler ise trafik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA
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